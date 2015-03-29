حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/3/29

الصفات العامة لأصحاب برج الجدى هى أنهم أشخاص يحبون ويعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، فهم يعيشون فى كوكب آخر ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين بهم وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، أن اليوم ستشعر بتحسن كبير وطاقة إيجابية تدفعك لتحقيق بعض الأعمال المؤجلة التى تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجود لتنفيذها. - توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>أنت تحتاج إلى التركيز فى عملك بعض الشىء ومحاولة التفكير بشكل إيجابى لتحصل على ثقة زملائك فى العمل ورئيسيك فى العمل، أنت تمتلك الكثير من المواهب والمهارات التى لا تستغلها ولا تظهرها للآخرين، لذا ابدأ من الآن فى تغيير صورة من حولك عنك وأثبت للجميع أنك تستحق المنصف والمكانة التى حصلت عليها. - توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>حياتك العاطفية تسير بشكل سليم وبخطى واضحة، فاهتمامك بشريك حياتك واستماعك لأرائه ونصائحه أولاً بأول ومحاولة إصلاح عيوبك التى يشتكى منها، تشعره بمحبتك له ورغبتك فى تطوير علاقتكما للأفضل، فهذه الصفات التى تمتلكها يتمنى العديد من الأشخاص الحصول عليها والتمتع بها، فذكاؤك الشديد ومهاراتك فى كسب حبيبك يتسببان فى غيرة من حولك ورغبتهم فى تقليدك والجلوس معك لمعرفة بعض النصائح العاطفية.

شبكةعيونالإخبارية

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