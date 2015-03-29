حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/3/29

أصحاب برج الثور من الشخصيات الحنونة التى تتميز بطيبة شديدة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أصدقاء أوفياء يحملون وفاءً من نوع نادر، أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الأحد، فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم الحظ يقف جانبك ويمكنك من تحقيق ما كنت تطمح إليه، فنيتك السليمة وطيبتك النادرة أحد أسباب نجاحك وتفوقك ووقوف الناس دائمًا فى صفك ومساندتك للتقدم إلى الأمام. - توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطف ى

>أما بالنسبة للحياة العاطفية فتنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة التجديد من حياتك بعض الشيء وتغيير حالة الملل التى تعيش فيها أنت وحبيبك والتفكير فى بعض الخطط الجديدة والغريبة التى ستضفى الكثير من الإثارة والمتعة على حياتك، حتى لا يتسبب هذا الملل فى حدوث مشكلات وخلافات أنت فى غنى عنها، لذا سابق الزمن لتوفر على نفسك الكثير من العناء والتعب والمجهود الذى سيقلل من طاقتك التى يمكن استغلالها فى أشياء أخرى. - على مستوى العلاقات العامة

> حياتك الاجتماعية مستقرة وتسير على الطريق الصحيح، فثقتك فى الأشخاص من حولك تدفعك للاطمئنان لك والشعور بالراحة والسعادة عند التحدث معك، لذا استمر فى فعل ما تؤمن به، ولا تستمتع للأشخاص من حولك الذين يدعونك للحذر من المحيطين بك وعدم الثقة فى الاخرين والتوقف عن الاستماع لهم. - على مستوى الصحة

> أنت تحتاج التفكير فى صحتك ولياقتك البدنية بعض الشىء، وممارسة بعض التمارين الرياضية بدلاً من الجلوس فى المنزل وتناول المزيد من الطعام الذى يسهم فى اكتساب المزيد من الوزن.

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شبكةعيونالإخبارية

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