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حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/3/29

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/3/29 حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/3/29
شخصية قوية وجادة لا يخافون إظهار آرائهم بقوة يفتقدون المرونة فى التعامل ويعشقون الجدال، لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، هذه أهم صفات أصحاب برج الأسد، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه من الأفضل التفكير فى إصلاح بعض عيوبك التى يشتكى منها العديد من الأشخاص، فالحفاظ على محبة الآخرين أمر مهم.

- توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>حياتك العملية ليست على ما يرام، أنت مقصر منذ فترة طولية فى عملك، وتحتاج إلى إعادة التفكير فى خطط جديدة يمكنك من المضى قدمنا وتحقيق إنجازات كبيرة، فالعند لن يفيدك هذه المرة وإنكار تقصيرك بلن يجدى نفعًا، فزملاؤك فى العلم يلاحظون تكاسلك الشديد.

- توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


> أنت فى حاجة لضبط إيقاع حياتك بعض الشىء وتعديل علاقاتك، أنت السبب فى فشل جميع علاقاتكم، بسبب عدم استماعك لرأى شريك حياتك واستمرارك فى إهماله وعدم الاهتمام بشؤونه ومعرفة خططه المستقبلية، فلابد أن تعى جيدًا أن لشريك حياتك حق عليك وواجبات كبيرة، فقبل المطالبة بحقوقك يجب عليك المبادرة بتقديم واجباتك أولاً، فالحياة والعلاقات العاطفية تعتمد على طرفين أساسيين وليس طرفًا واحدًا كما تظن، لذا راجع نفسك جيدًا وقيم نفسك من جديد.
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مصر 365

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