ضبط 865 كيلو من الأسماك المهربة من بحيرة ناصر بأسوان

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بأسوان، من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الأسماك المهربة من بحيرة ناصر بلغت نحو 865 كيلو.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من العقيد هانى الغنام رئيس مباحث التموين يفيد بضبط سيارة رقم (ص وط 4127) قيادة المدعو ماهر عمران محمد الصغير - 30 عامًا - عامل ومقيم مدينة ناصر بدائرة قسم أول أسوان محملة (865) كجم من الأسماك المهربة من بحيرة ناصر السد العالى والتى كانت فى طريقها لبيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ( 2250 ) جنح قسم أول لسنة 2015.