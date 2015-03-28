انتهاء الجلسة الثالثة لاجتماعات القمة العربية بشرم الشيخ
وستستأنف غدًا فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا اجتماعات القمة، فى يومها الأخير والتى تترأسها فى دورتها العادية جمهورية مصر العربية.
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الرئيس عبد الفتاح السيسى يغادر قاعة المؤتمرات بعد الجلسة المغلقة التى عقدت على هامش جلسات القمة العرب
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الرئيس السيسى
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رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام
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تمام سلام ينظر إلى الصحفيين عقب خروجه من قاعة المؤتمرات
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وزير الخارجية القطرى خالد العطية فى حديث جانبى مع رئيس الوفد العمانى
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العطية يتحدث مع رئيس الوفد العمانى
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السفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان يصطحب وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل بسيارة الجولف
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حديث جانبى بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب وفايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى
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وزير الدولة الإماراتى سلطان بن جابر خلال حضوره القمة العربية
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الرئيس السودانى عمر حسن البشير
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البشر ومن خلفه السيد أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية
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حوار جانبى بين وزير الخارجية سامح شكرى وبين نظيره الإماراتى عبد الله بن زايد
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الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات
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