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انتهاء الجلسة الثالثة لاجتماعات القمة العربية بشرم الشيخ

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انتهت منذ قليل الجلسة الثالثة للقمة السادسة والعشرين للقمة العربية والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور رؤساء وملوك ورؤساء وفود الدول العربية.

وستستأنف غدًا فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا اجتماعات القمة، فى يومها الأخير والتى تترأسها فى دورتها العادية جمهورية العربية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يغادر قاعة المؤتمرات بعد الجلسة المغلقة التى عقدت على هامش جلسات القمة العرب - 2015-03 - اليوم السابع
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الرئيس عبد الفتاح السيسى يغادر قاعة المؤتمرات بعد الجلسة المغلقة التى عقدت على هامش جلسات القمة العرب

الرئيس السيسى - 2015-03 - اليوم السابع
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الرئيس السيسى

رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام - 2015-03 - اليوم السابع
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رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام

تمام سلام ينظر إلى الصحفيين عقب خروجه من قاعة المؤتمرات - 2015-03 - اليوم السابع
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تمام سلام ينظر إلى الصحفيين عقب خروجه من قاعة المؤتمرات

وزير الخارجية القطرى خالد العطية فى حديث جانبى مع رئيس الوفد العمانى - 2015-03 - اليوم السابع
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وزير الخارجية القطرى خالد العطية فى حديث جانبى مع رئيس الوفد العمانى

العطية يتحدث مع رئيس الوفد العمانى - 2015-03 - اليوم السابع
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العطية يتحدث مع رئيس الوفد العمانى

السفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان يصطحب وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل بسيارة الجولف - 2015-03 - اليوم السابع
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السفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان يصطحب وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل بسيارة الجولف

حديث جانبى بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب وفايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى - 2015-03 - اليوم السابع
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حديث جانبى بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب وفايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى

وزير الدولة الإماراتى سلطان بن جابر خلال حضوره القمة العربية - 2015-03 - اليوم السابع
>

وزير الدولة الإماراتى سلطان بن جابر خلال حضوره القمة العربية
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>الرئيس السودانى عمر حسن البشير - 2015-03 - اليوم السابع
>

الرئيس السودانى عمر حسن البشير

البشر ومن خلفه السيد أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - 2015-03 - اليوم السابع
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البشر ومن خلفه السيد أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

حوار جانبى بين وزير الخارجية سامح شكرى وبين نظيره الإماراتى عبد الله بن زايد - 2015-03 - اليوم السابع
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حوار جانبى بين وزير الخارجية سامح شكرى وبين نظيره الإماراتى عبد الله بن زايد

الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات - 2015-03 - اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات

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