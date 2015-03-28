انتهاء الجلسة الثالثة لاجتماعات القمة العربية بشرم الشيخ

انتهت منذ قليل الجلسة الثالثة للقمة السادسة والعشرين للقمة العربية والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور رؤساء وملوك ورؤساء وفود الدول العربية.

وستستأنف غدًا فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا اجتماعات القمة، فى يومها الأخير والتى تترأسها فى دورتها العادية جمهورية مصر العربية.



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الرئيس عبد الفتاح السيسى يغادر قاعة المؤتمرات بعد الجلسة المغلقة التى عقدت على هامش جلسات القمة العرب



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الرئيس السيسى



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رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام



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تمام سلام ينظر إلى الصحفيين عقب خروجه من قاعة المؤتمرات



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وزير الخارجية القطرى خالد العطية فى حديث جانبى مع رئيس الوفد العمانى



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العطية يتحدث مع رئيس الوفد العمانى



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السفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان يصطحب وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل بسيارة الجولف



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حديث جانبى بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب وفايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى



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وزير الدولة الإماراتى سلطان بن جابر خلال حضوره القمة العربية

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الرئيس السودانى عمر حسن البشير



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البشر ومن خلفه السيد أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية



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حوار جانبى بين وزير الخارجية سامح شكرى وبين نظيره الإماراتى عبد الله بن زايد



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الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات

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