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الخارجية السودانية: اتفاق سد النهضة أساس الوصول لحل القضايا التفصيلية

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الخارجية السودانية: اتفاق سد النهضة أساس الوصول لحل القضايا التفصيلية الخارجية السودانية: اتفاق سد النهضة أساس الوصول لحل القضايا التفصيلية
أكد على كرتى، وزير خارجية السودان، أن توقيع وإثيوبيا والسودان على اتفاق المبادئ حول سد النهضة، الاثنين الماضى، لا يمثل النهاية، لكنه وصفه بأنه "أساس ممتاز للوصول إلى توافق حول كل القضايا التفصيلية الأخرى".

وأشار "كرتى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الخرطوم تنظر للاتفاق على أنه بداية لعلاقات جديدة بين مصر وإثيوبيا، فضلا عن وجود فائدة للسودان من هذا التوافق بين البلدين لما للخرطوم من علاقات مع القاهرة وأديس أبابا.

وردا على سؤال حول رؤيته للقمة العربية المنعقدة بشرم الشيخ قال وزير خارجية السودان "لم أشهد توافقا فى أى قمة عربية منذ أن تابعت عددا من القمم العربية منذ ٢٠٠٥ وإلى الآن مثل هذا التوافق والتقارب فى الفكر وتجاوز القضايا الخلافية الصغيرة"، لافتا إلى أن قمة شرم الشيخ العربية هى قمة عبور من حالة التشرذم والتشقق والياس.
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