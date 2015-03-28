إحصائية: غسيل الكلى يقلل من خطر وفاة مرضى الفشل الكلوى

كشفت إحصائيات جديدة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن مرضى الكلى الذين يخضعون للغسيل الكلوى يبقون على قيد الحياة لفترة أطول.>وقال الباحث اريك وينهاندل، الباحث الرئيسى وقائد مبادرة عناية الكلى فى مينيابوليس عبر بيان صحفى، إن انخفاض معدلات الوفيات هو أوضح دليل على تحسين النتائج بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، لافتاً إلى أن الخضوع إلى غسيل الكلى أمر صعب جسدياً ونفسياً على حد سواء، ومع ذلك، أوضحت الأبحاث السريرية أن غسيل الكلى يبقى المريض فى تحسن مستمر.

ووجد الباحثون أن معدلات الوفيات انخفضت لدى المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، وانخفضت معدلات الوفيات بنسبة 15 فى المئة فى العام الأول من العلاج لدى المرضى، وبنحو 19 فى المئة فى المرضى الذين استمروا على العلاج.

وأضاف الباحثون فى نهاية الدراسة أن نتائج الدراسة تتلخص فى أن المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى لديهم فرصة أكبر نظريا للعيش لفترة أطول، إذا خضعوا للغسيل الكلوى دورياً.

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