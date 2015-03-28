حبس طالبين 15 يومًا بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش"

أمر المستشار أحمد دبو، رئيس نيابة العجوزة، بحبس إرهابيين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية واعتناق الفكر التكفيرى والشروع فى الانضمام لتنظيمات إرهابية.

كانت تحقيقات النيابة كشفت عن أن المتهمين "أحمد.س"27 سنة، "عبد العزيز.أ" 19 سنة طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر اعتنقا الفكر الداعشى والأفكار التكفيرية التى تدعو للجهاد ضد الجيش والشرطة والخروج على الدولة، وتكفير المعارضين، وكانا يعدان للسفر إلى الخارج للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى.

واعترف المتهم الأول أمام النيابة بالانضمام لجماعة إرهابية والالتحاق بتنظيم إرهابى دولى فيما انكر الثانى أنكر التهم المسنودة إليه، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة أمرت بضبط المتهمين وتمكنت المباحث من ضبطهما فى مقر إقامتهما بمنطقة أرض اللواء قبل استعدادهما للسفر للاشتراك فى أعمال إرهابية، وضبطت بحوزتهما جهازا لاب توب.