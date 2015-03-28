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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوى

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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوى إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوى
أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، من أعلى كوبرى 56 بطريق " - إسماعيلية الصحراوى"بدائرة العاشر من رمضان فى الشرقية، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى 56 بطريق مصر "إسماعيلية الصحراوى" وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، بكدمات وكسور وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

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مصر 365

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