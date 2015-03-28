سقوط عصابة "بولا" لسرقة "كاسيت" السيارات ببور فؤاد

ألقى رجال مباحث بور فؤاد القبض مسجل وعاطل كونا تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة كاسيت وسماعات السيارات، وحرروا لهما المحضر اللازم وأحالوهما إلى النيابة العامة.

كانت البداية بتعدد البلاغات الواردة إلى قسم شرطة أول بور فؤاد بسرقة محتويات سيارات المواطنين خاصة جهاز التسجيل والسماعات، عن طريق كسر الهواية الخلفية، أثناء توقفها ليلا.

تشكل فريق بحث توصلت تحرياته بإشراف الرائد أحمد سمير، رئيس مباحث القسم، إلى أن وراء ارتكاب السرقة، كلا من م. ح. ح، وشهرته "بولا"، من ذوى المعلومات الجنائية، وع. م. أ،"عاطل.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيب عمر الخولى، معاون المباحث، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة كاسيت وسماعات السيارات، عن طريق كسر زجاج الهواية الخلفية، والهروب بدراجة بخارية فتحرر لهما المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإحالتهما للنيابة العامة.