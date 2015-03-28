بالصور.. إدارة تأمين الطرق بالسويس تضبط نصف طن بانجو

تمكنت إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن السويس بقيادة العميد خالد عقل من ضبط سيارة نقل ماركة افكو رقم ر . أ . ع 7312 -مقطورة رقم ر . ج . ط 2931 بمنطقة مفارق نويبع اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدى- دائرة قسم شرطة الجناين وبداخلها نصف طن من نبات البانجو المخدر.



>

القوات التى تمكنت من ضبط البانجو

وتم ضبط السيارة وكان يقودها شخص يدعى "ملاك.س" و"أشرف.م".. وقد قام المتهمان بتعبئة الشحنه داخل شكائر الجبس والقيام بإخفائها أسفل حمولة الجبس على السيارة.



>

السيارة المضبوطة

وقد اشتبهت قوة تأمين الطرق بالسيارة وبمطاردتها وتفتيش السيارة تم ضبط شحنة البانجو المخبئة داخل الشكائر، تم التحفظ على السيارة والشحنة والمتهمان، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



>

الشحنة



>

السيارة محملة بمواد أسمنتية



>

السيارة بعد التحفظ عليها



>

المضبوطات



>

المتهمون