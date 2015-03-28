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رئيس مجلس النواب الليبى: الإرهاب حول ثورات الربيع العربى لحروب أهلية

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رئيس مجلس النواب الليبى: الإرهاب حول ثورات الربيع العربى لحروب أهلية رئيس مجلس النواب الليبى: الإرهاب حول ثورات الربيع العربى لحروب أهلية
توجه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على كرم وحفاوة الضيافة، خلال حضوره للمشاركة فى القمة العربية المنعقدة فى شرم الشيخ، فيما توجه بالشكر لأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر، على ما بذله من جهد كُلل بالنجاح فى الفترة السابقة، بالرغم من معاناته لكثير من الصعاب حيال ذلك.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبى، أن أخطر التحديات التى تواجه المنطقة العربية الآن هى تلك التحديات المتعلقة بالأمن أمام الإرهاب الذى يتحدى السلطات داخل الأوطان، مؤكدا أن الإرهاب القاعدى والداعشى أفسد ثورات الربيع العربى وحولها إلى حروب أهلية، ولكن من الواجب أن نوحد الجهود لنقضى على هذا السرطان الذى يعمل على تدمير مقدرات الشعوب، مشددا على أنه لن يتم ترك ليبيا فريسة للإرهاب ولن يقبلوا بتقسيمها تحت أى ظرف من الظروف.

وأضاف "صالح" خلال جلسة العمل الثالثة للقمة العربية فى دورتها الـ26 بمدينة شرم الشيخ، أن اجتماع القمة العربية اليوم لمواجهة التحديات التى لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الأمة العربية المعاصر، وتلك التحديات منها ما هو خطير جدا وآثاره عابرة للحدود، ولذلك تبرز هنا أهمية التنسيق والتعاون بين البلاد، فضلا عن تطوير آلياتنا لمواجهة تلك التحديات.

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مصر 365