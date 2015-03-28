رئيس البرلمان الليبى:رفض مجلس الأمن رفع حظر توريد السلاح يزيد نفوذ داعش

وجه رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، الشكر لمصر والأردن بشكل خاص على دعمهما لاستقرار ليبيا، تأييدهما لرفع حظر السلاح عن الجيش الليبيى.

واستنكر صالح، خلال كلمته بالقمة العربية بشرم الشيخ تحفظ بعض نواب مجلس الأمن على إصدار قرار برفع حظر السلاح عن الجيش الليبى، مؤكدًا أن ذلك يؤدى إلى بسط نفوذ تنظيم داعش الإرهابى والجماعات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، مضيفًا:"لن نترك بلادنا فريسة للإرهاب ولن نقبل بتقسيمها تحت أى ظرف من الظروف".

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