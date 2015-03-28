رئيس مجلس الأمة الجزائرى: اكتوينا بنار الإرهاب ومصرون على القضاء عليه

قال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائرى، إن القمة العربية تنعقد فى مرحلة صعبة فى تاريخ المنطقة، تعج بها بتحديات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الجزائر اكتوت بنار الإرهاب ولطالما حذرنا من هذه الظاهرة، ومصرون على القضاء على هذه الآفة.

ووجه عبد القادر بن صالح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على حفاوة الاستقبال التى لاقاها خلال مشاركته فى أعمال القمة العربية بشرم الشيخ، مضيفًا أنه يتشرف بأن ينقل للقادة العرب فى القمة العربية تحيات الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف بن صالح خلال جلسة العمل الثالثة للقمة العربية فى دورتها الـ26 بمدينة شرم الشيخ أن التحديات التى تواجه المنطقة العربية تتطلب إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تخضع فى المستقبل لمواجهة مخاطر الإرهاب، متمنيًا أن تحظى هذه القوة بمزيد من البحث والتعمق المتأنى من ذوى الاختصاص بكل دولة.

وأعرب رئيس مجلس الأمة الجزائرى عن ارتياح الجزائر العميق على الخطوات التى قطعتها العملية الديمقراطية فى مصر والجهود الجبارة التى تبذلها الحكومة فى سبيل مرافقة المكتسبات بانجازات تنموية واعدة.

>وعلى جانب آخر، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائرى، فى كلمته أمام القمة العربية فى شرم الشيخ، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامتهم، مطالبًا مجلس الأمن بتحمل مسئوليته حيال القضية الفلسطينية، معربًا عن فشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع القرار العربى الرامى لإنهاء الاحتلال وإعلان الدولة الفلسطينية.

وعلى الجانب الليبى، قال رئيس مجلس الأمة الجزائرى إن الجزائر بذلت جهودًا كثيرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.

وحول اليمن ثمن رئيس مجلس النواب الجزائرى الدعوة السعودية لاستضافة مؤتمر الحوار الوطنى فى اليمن.