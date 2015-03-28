أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس مجلس الأمة الجزائرى: اكتوينا بنار الإرهاب ومصرون على القضاء عليه

Google+ Print
رئيس مجلس الأمة الجزائرى: اكتوينا بنار الإرهاب ومصرون على القضاء عليه رئيس مجلس الأمة الجزائرى: اكتوينا بنار الإرهاب ومصرون على القضاء عليه
قال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائرى، إن القمة العربية تنعقد فى مرحلة صعبة فى تاريخ المنطقة، تعج بها بتحديات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الجزائر اكتوت بنار الإرهاب ولطالما حذرنا من هذه الظاهرة، ومصرون على القضاء على هذه الآفة.

ووجه عبد القادر بن صالح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على حفاوة الاستقبال التى لاقاها خلال مشاركته فى أعمال القمة العربية بشرم الشيخ، مضيفًا أنه يتشرف بأن ينقل للقادة العرب فى القمة العربية تحيات الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف بن صالح خلال جلسة العمل الثالثة للقمة العربية فى دورتها الـ26 بمدينة شرم الشيخ أن التحديات التى تواجه المنطقة العربية تتطلب إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تخضع فى المستقبل لمواجهة مخاطر الإرهاب، متمنيًا أن تحظى هذه القوة بمزيد من البحث والتعمق المتأنى من ذوى الاختصاص بكل دولة.

وأعرب رئيس مجلس الأمة الجزائرى عن ارتياح الجزائر العميق على الخطوات التى قطعتها العملية الديمقراطية فى والجهود الجبارة التى تبذلها فى سبيل مرافقة المكتسبات بانجازات تنموية واعدة.
>وعلى جانب آخر، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائرى، فى كلمته أمام القمة العربية فى شرم الشيخ، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامتهم، مطالبًا مجلس الأمن بتحمل مسئوليته حيال القضية الفلسطينية، معربًا عن فشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع القرار العربى الرامى لإنهاء الاحتلال وإعلان الدولة الفلسطينية.

وعلى الجانب الليبى، قال رئيس مجلس الأمة الجزائرى إن الجزائر بذلت جهودًا كثيرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.

وحول اليمن ثمن رئيس مجلس النواب الجزائرى الدعوة لاستضافة مؤتمر الحوار الوطنى فى اليمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر