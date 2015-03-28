ميليشيات الحوثى تقصف حى دار سعد شمالى عدن

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها اليوم، السبت، نقلًا عن مصادرها باليمن، أن ميليشيات الحوثى قصفت "حى دار سعد" شمالى العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت ميليشيات الحوثى قد فرضت سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء منتصف ديسمبر من العام الماضى تحت تهديد السلاح وبدعم إيرانى، ونهبت مؤسساتها، ولم تستجب إلى مطالبة الدول العربية بالكف عما تفعل وتعود لطاولة المفاوضات.

واستمرت فى عدوانها الغاشم على باقى الأراضى اليمنية إلى أن وصلت محافظة عدن جنوب البلاد، والتى اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادى عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد أن نجح بالفرار من الأسر الحوثى له بصنعاء، والذى استمر لأسابيع.

الأمر الذى دفع بالدول العربية تشكيل قوة عسكرية مشتركة تواجه العدوان الحوثى المدعم من إيران لوجستى وعسكرى وتنفيذ ضربة جوية حملت اسم "عاصفة الحزم" استهدفت معاقل وأوكار الحوثيين على الأراضى اليمنية.

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