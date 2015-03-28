"قومى المرأة" بالإسكندرية يستخرج 7500 بطاقة رقم قومى بالمجان

أكدت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية الدكتورة بهية شاهين أنه تم استخراج ما يزيد عن سبعة آلاف ونصف بطاقة رقم قومى بالمجان، لمختلف شرائح السيدات غير القادرات وخاصة الفئات المستهدفة "الأرملة، المسنة، المعيلة"، وذلك فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية بأنه فى ظل استكمال الحملة القومية "المواطنة المصرية.. بطاقتك حقوقك" يقوم الفرع حالياً باستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان للفتيات المتفوقات فى المدارس الثانوية الحكومية فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وأكدت الدكتورة بهية شاهين على استمرار إصدار أعداد أخرى من الرقم القومى للمرأة غير القادرة بمحافظة الإسكندرية كضرورة ملحة للتنمية المستدامة.