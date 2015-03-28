أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"قومى المرأة" بالإسكندرية يستخرج 7500 بطاقة رقم قومى بالمجان

Google+ Print
"قومى المرأة" بالإسكندرية يستخرج 7500 بطاقة رقم قومى بالمجان "قومى المرأة" بالإسكندرية يستخرج 7500 بطاقة رقم قومى بالمجان
أكدت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية الدكتورة بهية شاهين أنه تم استخراج ما يزيد عن سبعة آلاف ونصف بطاقة رقم قومى بالمجان، لمختلف شرائح السيدات غير القادرات وخاصة الفئات المستهدفة "الأرملة، المسنة، المعيلة"، وذلك فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية بأنه فى ظل استكمال الحملة القومية "المواطنة المصرية.. بطاقتك حقوقك" يقوم الفرع حالياً باستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان للفتيات المتفوقات فى المدارس الثانوية الحكومية فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وأكدت الدكتورة بهية شاهين على استمرار إصدار أعداد أخرى من الرقم القومى للمرأة غير القادرة بمحافظة الإسكندرية كضرورة ملحة للتنمية المستدامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365