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وقف 3 مهندسين بأملاك الدولة عن العمل شهرًا فى قنا

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وقف 3 مهندسين بأملاك الدولة عن العمل شهرًا فى قنا وقف 3 مهندسين بأملاك الدولة عن العمل شهرًا فى قنا
أرسلت النيابة الإدارية بقنا برئاسة مديرها على فزاع قرار المحكمة التأديبية بوقف 3 مهندسين من هيئة أملاك الدولة عن العمل، لمدة شهر إلى ديوان عام المحافظة لتنفيذ الحكم.

وكانت محكمة قنا التأديبية قضت -بإشراف المستشار أحمد أبو دقة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير فرع الدعوى التأديبية- بوقف 3 مهندسين بالإدارة الزراعيه وأملاك الدولة عن العمل شهر لقيامهم بربط مساحات أراضى أملاك دولة لمواطنين.

وباشر المستشار محمود نبيل الغول رئيس النيابة التحقيقات مع كل من"حميد.ع.ع" و"عبد الحكيم،ك،خ" مهندسان بأملاك الدولة و"محمد،أ،ع" مهندس بأملاك الدولة سابقًا وإدارة قوص الزراعية حاليًا بتهمة ربط مساحات أراضى أملاك دولة لبعض المواطنين رغم أنها تابعة لكردون مدينة طيبة الجديدة بنطاق محافظة الأقصر بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 198 لسنة 2000 الخاص بإنشاء مدينة طيبة الجديدة على النحو المبين بالأوراق.

وأحالت النيابة برئاسة مديرها المستشار محمد النجار القضية التى حملت رقم 264 مركز ثان قنا لسنة 2013 إلى المحكمة التأديبية فى القضية ودعوة تأديبية رقم 238 لسنة 22 ق قنا.

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مصر 365