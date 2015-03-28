مصرع طفل غرقًا بترعة شطورة وسقوط عامل من أعلى عقار تحت الإنشاء بسوهاج

انتشل أهالى قرية شطورة، دائرة مركز شرطة طهطا، شمال محافظة سوهاج، جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من بترعة جزيرة شطورة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير، نائب المدير للشمال يفيد بغرق طفل أثناء السباحة بترعة شطورة.

بالانتقال تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد عزت، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب شريف عبدالمحسن معاون المباحث، أن الجثة تخص "عبد الرحمن ح أ ح" - 10 سنوات- وبسؤال والده 49 سائق قرر غرقه بالترعة حال استحمامه فيها ولم يتهم أو يشتبه جنائيًا فى الوفاة.

>تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.. تحرر المحضر رقم 1273 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وفى واقعة أخرى تلقى مركز شرطة سوهاج إخطارا من غرفة عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى أحد العقارات تحت التشطيب بناحية قلفاو دائرة المركز.

بالانتقال تبين من التحريات أن "عباده .ر"- 14 عاما نجار مسلح مقيم فى نجع على الخفير دائرة مركز بأخميم- سقط من أعلى برج سكنى تحت الإنشاء مكون من 9 طوابق ملك "أشرف أ ح".

وبعد نقل الضحية إلى مستشفى سوهاج الجامعى تبين إصابته بنزيف فى البطن والصدر وكسور بالعظام واشتباه نزيف بالمخ، وتم حجزه بالمستشفى وبسؤال والده 47 عامًا حداد مسلح نفى الشبهة الجنائية، فتحرر المحضر رقم 1850 إدارى المركز لسنة 2015 والعرض على النيابة العامة للتصرف.