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محافظ الأقصر يتفقد أعمال إنشاء مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للمرة الثالثة‎

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محافظ الأقصر يتفقد أعمال إنشاء مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للمرة الثالثة‎ محافظ الأقصر يتفقد أعمال إنشاء مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للمرة الثالثة‎

محافظ الاقصر يتفقد مستشفى شفا الاورمان

يتفقد محمد بدر محافظ الأقصر، الثلاثاء المقبل، أعمال إنشاء مستشفى “شفاء الأورمان” لعلاج الأورام بمدينة طيبة للمرة الثالثة منذ توليه مهام منصبه .

وسيرافق المحافظ بحسب بيان لـ”الأورمان” وفد من جمعية الأورمان يضم المهندس حسام القباني رئيس مجلس الإدارة واللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية والمهندس حسين شكري رئيس أمناء مؤسسة شفاء وحسن حجازي المدير التنفيذي ،وذلك لمتابعة سير العمل حتى يتم الانتهاء من إنشاء المستشفى قبل المدة المحددة لعملية الإنشاء، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المرضى الذين يتكبدون مشقة السفر مما يكلفهم كثيرا من الجهد والمال.

وقال أحمد إبراهيم مسؤل الأورمان بجنوب الصعيد إن مجلس الإدارة يتابع أعمال الإنشاء بصفة مستمرة على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال احتفالات الأقصر بعيدها القومى هذا العام.

 

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