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رسميا.. "FDA" تطرح دواء جديدا لعلاج الجمرة الخبيثة

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رسميا.. "FDA" تطرح دواء جديدا لعلاج الجمرة الخبيثة رسميا.. "FDA" تطرح دواء جديدا لعلاج الجمرة الخبيثة
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخراً على طرح دواء جديد لعلاج مرض الجمرة الخبيثة أو الأنثراكس "Anthrax "، والقضاء على أعراض المرض الذى ينتقل إلى الإنسان عن طريق الاستنشاق "inhalational anthrax".

ويعرف العلاج الجديد باسم " Anthrasil"، ويحتوى على بروتين الجلوبيولن المناعى المضاد للأنثراكس، ويحصل عليه المريض عن طريق الحقن الوريدى.

وتم التأكد من آمان العقار الجديد عقب اختباره على 74 شخصاً متطوعاً، لا يعانى من أى أمراض، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرضوا لها: الصداع وآلام الظهر والغثيان والشعور بآلام فى موضع حقن العقار والتورم.

فيما أجريت التجارب الخاصة بالتأكد من فاعليته على الحيوانات لأنه غير مسموح من الناحية الأخلاقية إجراء مثل هذه التجارب على الإنسان، وتم حقن مجموعة من الأرانب والقرود بالأنثراكس، وتم إخضاعهم للعلاج بالعقار الجديد، وكانت النتائج إيجابية للغاية، وبلغت معدلات الشفاء 71%، حال حصول الحيوانات على المضاد الحيوى الجديد مع العقار.

يذكر أن شركة " Cangene"، والتى تتخذ من كندا مقراً لها، تمتلك الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.


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