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دراسة: 3 أكواب كحول يوميا تسبب سرطان الكبد.. والقهوة تقلل فرص الإصابة

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دراسة: 3 أكواب كحول يوميا تسبب سرطان الكبد.. والقهوة تقلل فرص الإصابة دراسة: 3 أكواب كحول يوميا تسبب سرطان الكبد.. والقهوة تقلل فرص الإصابة
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة أو أكثر من أكواب المشروبات الكحولية يوميا، يمكن أن ترتفع لديهم فرص الإصابة بسرطان الكبد.

• فوائد القهوة


>ولكن وجد الباحثون فى معرض أبحاثهم، عبر الدراسة المنشورة مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن هناك أدلة قوية على أن شرب القهوة قد يقلل فى الواقع من فرص الإصابة بسرطان الكبد.

• القهوة تقلل من فرص الإصابة بسرطان الكبد


>ووفقاً للنتائج، أظهرت الدراسة أن هناك 8.2 مليون شخص شاركوا فى 34 دراسة حول العالم، وكان هناك 24500 حالة إصابة بسرطان الكبد بين المشاركين فى هذه الدراسات.

وكان الهدف هو تحديد تأثير النظام الغذائى، والوزن والنشاط البدنى على خطر الإصابة بسرطان الكبد، وتم جمع الدراسات ومراجعتها من قبل فريق فى امبريال كوليدج فى لندن فى إنجلترا.

ووجد الباحثون أن تناول ثلاثة أو أكثر من المشروبات الكحولية يومياً، يزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد، مثل زيادة الوزن أو البدانة.

• الحصول على وزن مثالى هو الحل


>وأضاف الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الكبد يمكن تخفيضه من خلال المحافظة على الوزن الصحى والابتعاد تماماً عن تناول المشروبات الكحولية.

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