بالفيديو.. اقرأ غدا فى "اليوم السابع": قمة عربية تواجه التحديات

وإقرأ فى عدد الغد أيضا..

تحت عنوان قمة عربية تواجه التحديات” تنشر جريدة “اليوم السابع” فى عددها الصادر غدا الأحد آخر الاستعدادات للقمة العربية المرتقبة والتى تبدأ فاعليتها غدا تغطية شاملة عن القمة العربية في شرم الشيخ فى شرم الشيخ بمشاركة واسعة من رؤساء وملوك وأمراء وقادة الدول العربية. كما تنشر الجريدة تقرير لرئيس الوزراء يكشف : 2.2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمى.

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- تقرير لرئيس الوزراء يكشف : 2.2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمى

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