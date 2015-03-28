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بالفيديو.. اقرأ غدا فى "اليوم السابع": قمة عربية تواجه التحديات

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بالفيديو.. اقرأ غدا فى "اليوم السابع": قمة عربية تواجه التحديات بالفيديو.. اقرأ غدا فى "اليوم السابع": قمة عربية تواجه التحديات
تحت عنوان قمة عربية تواجه التحديات” تنشر جريدة “اليوم السابع” فى عددها الصادر غدا الأحد آخر الاستعدادات للقمة العربية المرتقبة والتى تبدأ فاعليتها غدا تغطية شاملة عن القمة العربية في شرم الشيخ فى شرم الشيخ بمشاركة واسعة من رؤساء وملوك وأمراء وقادة الدول العربية. كما تنشر الجريدة تقرير لرئيس الوزراء يكشف : 2.2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمى.

وإقرأ فى عدد الغد أيضا..

- قمة عربية تواجه التحديات .. الأمة العربية فى خطر

- الرئيس للقادة العرب : وجودنا مهدد وبعض دولنا مستباحة

- لقاء تميم و السيسى يفتح باب التساؤلات حول المصالحة المصرية القطرية

- سوريا صاحب المقعد غائب والقضية حاضرة فى خطابات الملوك والرؤساء

- تغطية شاملة عن القمة العربية في شرم الشيخ

- تقرير لرئيس الوزراء يكشف : 2.2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمى

- عودة الدوري مهددة بسبب رفض الأندية ضوابط المسابقة الجديدة

- بعد تحقيق “اليوم السابع” عن “قرى المجارى”.. محافظ بنى سويف: أخذ عينات من المياه لتحليلها

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