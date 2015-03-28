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رئيس وزراء الأردن يطالب بتبنى منهج شمولى لدحر "خوارج هذا العصر"

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رئيس وزراء الأردن يطالب بتبنى منهج شمولى لدحر "خوارج هذا العصر" رئيس وزراء الأردن يطالب بتبنى منهج شمولى لدحر "خوارج هذا العصر"
توجه عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردنى، بالتهنئة لجمهورية العربية على استضافتها للقمة العربية المنعقدة حاليًا فى شرم الشيخ، وعلى جهودها فى تفعيل العمل العربى المشترك، مشيرًا إلى أن القمة تنعقد فى أصعب التحديات التى تواجه الأمة العربية التى تتطلع إلى تحقيق الأمن المشترك.

وطالب النسور خلال كلمته بالقمة العربية بشرم الشيخ، بتبنى منهج شمولي لدحر "خوارج هذا العصر" وهزيمتهم عسكريًا واجتماعيًا وثقافيًا، مؤكدًا أن العمل على تجفيف منابع الإرهاب يتطلب جهودًا من العلماء والمثقفين ودورهم فى بلورة الخطاب الدينى الذى يشتمل إلى مبادئ الإسلام السمح بالإضافة إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا الإرهاب والتصدى لكل أشكال العنصرية التى تواجه الإسلام.

وأكد "النسور"، أن الأردن يتابع باهتمام الوضع فى اليمن ويساند الشرعية المتمثلة فى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، قائلا: "نقف خلف قادته الشرعية ونقدم كل الدعم له".

وتابع رئيس الوزراء الأردنى فى كلمته: "مستمرون فى الوقوف مع اليمن الشقيق حتى تحقيق الاستقرار، وأمن المملكة الهاشمية من أمن دول الخليج"، مؤكدًا الدعم الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومسيرة الحوار الوطنى بقيادة الرئيس هادى.

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مصر 365

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