بالفيديو..السيسى مداعبًا رئيس وزراء الأردن: "كح إحنا هنمنع الكحة ولا إيه"

- رئيس الوزراء الأردنى موجهًا التحية للرئيس السيسى: "نصرك الله وحفظك"

فى موقف طريف خلال أعمال القمة العربية الـ26 المنعقدة الآن بمدينة شرم الشيخ، وعقب تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور عبد الله النسور، رئيس وزراء الأردن لإلقاء كلمته، تعسر "النسور" فى مستهل كلمته -بعد أن لزمته الكحة لفترة- وطلب من الرئيس التوقف ليشرب بعض الماء الأمر الذى قابله الرئيس بابتسامة وتابع الرئيس قائلاً: "يعنى هنمنع الكحة ولا إيه".