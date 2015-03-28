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التحالف العربى يقصف مقر قيادة الحرس الجمهورى التابع لنجل على عبد الله صالح

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التحالف العربى يقصف مقر قيادة الحرس الجمهورى التابع لنجل على عبد الله صالح التحالف العربى يقصف مقر قيادة الحرس الجمهورى التابع لنجل على عبد الله صالح
أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها اليوم السبت، بأن التحالف العربى العسكرى قصف مقر قيادة الحرس الجمهورى التابع لنجل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح.

وكان مصدر قبلى أكد لموقع "مأرب نيوز"، أن طيران التحالف قصف اليوم منظومة الصواريخ المرابطة فى صافر - حقل وادى بناء، وما أن تم قصفها حتى هرعت القبائل الموالية لقوات التحالف بالاستيلاء على الصواريخ والمعدات العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثى.

وقال مصدر عسكرى، إن الطيران قصف أيضًا كتيبة أخرى بالقرب من عرق آل شبوان - صحن الجن ودمرها، وهرعت بعض القبائل المرابطة هنالك بأخذ ما تبقى من أسلحة.

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