اتحاد الكرة: مصر واجهت غينيا بموافقة شفهية من الأمن .. والدوري كذلك

خاض منتخب مصر مباراته الودية أمام غينيا الإستوائية يوم الخميس الماضي دون حصول اتحاد الكرة على موافقة كتابية من الجهات الأمنية.

وقال محمود الشامي عضو اتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية: "لقد نظمنا مباراة غينيا الإستوائية بالاتفاق الشفوي مع وزارة الداخلية على إقامتها بملعب بتروسبورت".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لذا أتعجب من إصرار البعض أن وزارة الداخلية لم ترسل موافقتها الكتابية على استئناف بطولة الدوري يوم 30 مارس".

وتابع: "الأمن أرسل بعض التحفظات على عدد من الملاعب، تقوم لجنة المسابقات بدراستها، وتسعى لإيجاد حل لها قبل استئناف المسابقة".

وأتم الشامي: "أتعجب من تصرفات وتصريحات بعض أعضاء اتحاد الكرة، وأعتقد أن بعضهم لا يتمنى عودة الدوري مرة أخرى".