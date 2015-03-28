تماثل 6 عاملين مصابين بالتسمم للشفاء واحتجاز 4 بمستشفى مرسى علم

تماثل للشفاء 6 من العاملين الـ10 المصابين بحالات تسمم غذائى بقرية سياحية تحت الإنشاء جنوب مرسى علم، وتم وضع 4 آخرين مصابين تحت الملاحظة الطبية.

وكان قد تلقى مسؤولو مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم إخطارا من إحدى القرى السياحية تحت الإنشاء جنوب مرسى علم، بتعرض عدد من العاملين لحالات قىء وإسهال وغثيان وارتفاع فى درجات الحرارة، وتم نقل نحو 10 من العاملين المصابين للمستشفى.

وتبين أنهم مصابون بتسمم غذائى بسبب تناولهم وجبة إفطار فاسدة، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء التحاليل والفحوصات للمصابين، وأخذ عينات من نوعية الغذاء لتحليلها وتحرر محضر بالواقعة وتباشر نيابة القصير التحقيقات.