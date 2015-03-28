العربية: تمرد فى معسكر القوات اليمنية الخاصة بتعز

أفادت فضائية العربية اليوم، السبت، بأن الشرطة العسكرية فى محافظة تعز رفضت التوجه إلى عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، ما يعنى بوجود تمرد داخل معسكر القوات الخاصة.

وأشارت فضائية العربية إلى أن روسيا أعربت عن قلقها من تأثير عمليات "عاصفة الحزم" على المفاوضات النووية.

أكد أحمد العسيرى، المتحدث باسم "عاصفة الحزم"، أن الطائرة السعودية سقطت بسبب خطأ فنى والطياران بخير، مشيرا إلى أنه تم تحديد المضادات الأرضية والسيطرة على أجواء اليمن فى أول 15 دقيقة.

وأوضح المتحدث باسم "عاصفة الحزم"، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت بالرياض، أنه إذا تطلب الموقف فى اليمن تدخلا بريا سيتم تقييم الوضع والتصرف، لافتًا إلى أن العمليات تستهدف مخازن الذخيرة والقوات الحوثية.

وأشار المتحدث باسم "عاصفة الحزم"، إلى أن العمليات استهدفت اليوم مراكز القيادة ومخازن السلاح، موضّحًا أن العمليات تحتاج إلى وقت لتحقيق أهدافها.

وقال المتحدث باسم عملية "عاصفة الحزم" إن قوات التحالف العربى مستمرة فى استهداف قواعد الصواريخ الباليستية، التى يسيطر عليها الحوثيون داخل الأراضى اليمنية، فضلا عن تدمير مخازن السلاح والذخيرة التابعة للحوثيين، لاسيما أن الجزء الأول من العملية تحقق.

المتحدث باسم عاصفة الحزم: الطائرة السعودية سقطت لخطأ فنى والطياران بخير

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