على عبدالله صالح يدعو القادة العرب لوقف العمليات العسكرية فى اليمن

طالب الرئيس اليمنى المخلوع، على عبد الله صالح، القادة العرب بوقف الضربات العسكرية فى اليمن، وحل الأزمة الحالية بالحوار والمفاوضات.

وقال "صالح" فى خطاب تليفزيونى اليوم، السبت، إن الرئيس عبد ربه منصور هادى لم ينجح فى إدارة الدولة، وحاول التمديد من خلال الحوار لكن إدارته لا تستطيع القيادة، مضيفًا: أتمنى من الأشقاء ألا يكابروا وألا يراهنوا على جواد فاشل لأن المراهنة عليه لن يفيدكم بشىء".

وأكد الرئيس اليمنى المخلوع، أنه والمؤتمر الشعبى العام لن يرشح أيًا من أقاربه فى حال ذهاب اليمنيين إلى صناديق الاقتراع، زاعمًا تحالفًا بين "هادى" وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "صالح" أن الأزمة هى صراع على السلطة بين كل المكونات وفى المقدمة الإخوان المسلمون، متابعًا: من حقنا الترشح لرئاسة اليمن ولكن نعدكم بعدم حدوث ذلك".