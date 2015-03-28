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وفد الاتحاد الأوروبي : نهدف إلى تعزيز العلاقات مع مصر

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وفد الاتحاد الأوروبي : نهدف إلى تعزيز العلاقات مع مصر وفد الاتحاد الأوروبي : نهدف إلى تعزيز العلاقات مع مصر

السفير حاتم سيف النصر

 

استقبل السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، هيو منجاريللي مدير عام إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والجزيرة العربية بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في إطار تعزيز أطر الحوار السياسي المصري الأوروبي.

وتناول اللقاء، الجهود المشتركة لمراجعة سياسة الجوار الأوروبي وتطويرها وتنشيط فعاليات اللجان المشتركة المصرية الأوروبية تمهيدًا لانعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس المشاركة المصري-الأوروبي، والاتفاق على خطة العمل الجديدة بين والاتحاد الأوروبي.

وتطرقت المشاورات كذلك إلى الأوضاع في ليبيا، وسوريا، واليمن، وجهود السلام بالنسبة للقضية الفلسطينية والدور المهم الذي تضطلع به مصر لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الأوروبي، تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها مصر لإعادة الاستقرار للمنطقة، مبرزًا ثقل مصر ودورها البناء المتزايد في هذا الخصوص، كما أكد حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات المصرية – الأوروبية في مختلف المجالات، وتكثيف الحوار معها حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب عن الاتفاق في الرأي، بين الجانبين فى مواجهة تحديات مشتركة، تتطلب تكثيف التنسيق والتشاور المصري – الأوروبي.

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