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الزمالك يعاتب المنتخب بسبب عدم الدفاع عن حفني

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الزمالك يعاتب المنتخب بسبب عدم الدفاع عن حفني الزمالك يعاتب المنتخب بسبب عدم الدفاع عن حفني

وجه إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك اللوم إلى الجهاز الفني لمنتخب بسبب عدم الدفاع عن أيمن حفني نجم الفريق أمام الاتهامات بالتهرب من مباراة غينيا الإستوائية.

وخرج حفني من قائمة الفراعنة لمواجهة غينيا الإستوائية الودية يوم الخميس بسبب الإصابة، ولعب في نفس اليوم مع الزمالك وديا مع الشمس.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "أيمن حفني قدم تقريرا إلى الجهاز الطبي للمنتخب يفيد بإصابته، وعلى هذا الأساس الزمالك كان قد منحه راحة لمدة 3 أيام".

وتابع "ولذلك قام الجهاز الفني لمنتخب مصر باستبعاده من قائمة مباراة غينيا".

وواصل مضيفا "بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها حفني وفترة التأهيل، دخل في قائمة الزمالك لمباراة الشمس الودية".

ولعب حفني المباراة أساسيا والتي فاز بها الزمالك 3-0 ولمدة 65 دقيقة، ونجح في تسجيل الهدف الثالث من مجهود فردي رائع وصوب كرة من داخل منطقة الجزاء.

وأتم يوسف "أعاتب الجهاز الفني لمنتخب مصر على عدم الرد على وسائل الإعلام التي هاجمت حفني والتصريحات التي اتهمته بالتهرب".

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