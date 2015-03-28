حوار في الجول – أحمد مرتضى: مُنبهر بما حققناه .. وهذه أهدافنا في العام الجديد

في مثل هذا اليوم من عام 2014، اختارت الجمعية العمومية لنادي الزمالك مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، والذي ضم أحمد مرتضى عضوا فيه، ويحاوره FilGoal.com.

عام كامل مليء بالأحداث في ميت عقبة، ما بين الصفقات والإنشاءات وكارثة الدفاع الجوي، يحاور FilGoal.com أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي لنادي الزمالك.

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- في البداية، كيف تقيم العام الماضي من وجهة نظرك كإدارة الزمالك؟

أنا منبهر جدا، وهذا ليس حديثي، ولكنه ما وضح من الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فالأعضاء سعداء بالناحية الإنشائية بشكل رائع.

كما أن فريق الكرة والألعاب الجماعية بدأت تعود إلى سابق عهدها، ومع الوقت ستتحسن النتائج، كرة اليد نبني الفريق للمستقبل، الكرة الطائرة تسير محليا بخطى ثابتة، كرة السلة هناك سقطة ولكن في الأخير، لابد أن يعلم الجمهور أن التركة كانت ثقيلة.

ولكن تعاملنا معها بشكل جيد خلال العام الماضي.

- كرة القدم هي المقياس الحقيقي لنجاح أي إدارة لنادي مصري، ماذا عما فعلتموه؟

عندما تولينا المسؤولية، كان أقصى طموحي هو الإبقاء على اللاعبين الموجودين، ولكن نجحنا في توفير عقد رعاية مناسب، وتعاقدنا مع أفضل لاعبي مصر.

الصفقات صنعت الفارق والنتائج خير دليل، تصدرنا الدوري وبدأنا كأس الكونفدرالية بشكل جيد، وإذا استمرت الأمور هكذا سنحقق بطولات محلية وإفريقية.

وبخلاف هذا، حققنا كمجلس شيء جيد لم يكن متواجد من قبل في الزمالك، وهو وضع سقف حد أقصى للعقود، كما لم نسمع لاعبا يشتكي من تأخر مستحقاته.

- مشروع المول التجاري، وبناء الاستاد مرتبطين سويا .. ما تعليقك على هذا؟

لابد أن يكون هناك دراسة جيدة لمشروع المول التجاري، وهذا سيأتي من قرار مجلس الإدارة في أقرب اجتماع، وبشكل عام، هدفنا هو تعظيم موارد الزمالك والاستثمارات طويلة المدى.

- وما هي أهدافكم كمجلس إدارة في العام الجديد؟

هدفنا البدء في بناء فرع السادس من أكتوبر، وهذا طموح للجماهير والإدارة، مع التأكيد على عدم إهمال مقر النادي الحالي وما حدث فيه من طفرة يلمسها الجميع.

وهدفي من جهة الألعاب الجماعية هي الفوز بالبطولات، وتحقيق الدوري المصري بجانب دعم الفريق الأول بمزيد من اللاعبين المميزين.

- أخيرا، هل ترى أن كارثة الدفاع الجوي هدمت عام من الإنجازات لإدارة الزمالك؟

الثقة بيننا وبين جماهير الزمالك لم تهتز، وصعب أن أختزل ما حققناه العام الماضي في كارثة مؤلمة مثل هذه.

نحن كمجلس إدارة لم نكن نريد أن يصاب أي من جماهير النادي بأذى، والعلاقة بيننا مع الجماهير جيدة.

وسنحاول بذل أقصى ما لدينا من أجل نادي الزمالك وجماهيره في العام المقبل.