غزال: جمهور بورتو وبنفيكا يطلبون قميصي .. وهنا لا أحد يهتم بنا

"في البرتغال جماهير الفرق المنافسة تطلب قميصي، وفي مصر لا يوجد أي شخص يهتم" هكذا عبر علي غزال لاعب خط وسط ناسيونال ماديرا عن حزنه من عدم الاهتمام به.

غزال يعد أحد الركائز الأساسية في فريق ناسيونال ماديرا، وانتشرت بعض التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة لوجود رغبة من لاتسيو في ضمه.

ولكن بالرغم من ذلك لم يتم استدعائه للمنتخب المصري للمشاركة في لقاء غينيا الاستوائية الودي في أولى مباريات المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وتحدث غزال قائلا:"لا، لم أحزن من عدم استدعائي للمنتخب، لكن ما أحزنني هو الانتقادات التي أتعرض لها في مصر وعدم الاهتمام بما أقدمه".

وأوضح في تصريحاته التليفزيونية"لكن على العكس في البرتغال الكل يتحدث عني بشكل جيد، وجماهير الفرق الأخرى تطلب الحصول على قميصي، وهذا ما يجعلني أحزن من المعاملة التي ألقاها هنا".