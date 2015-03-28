محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع الألفى وميدان عرابي

د.جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشارع الالفى وميدان عرابى والتى تقوم بها المحافظة فى اطار خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية والواقعة بين ميادين التحرير ورمسيس والأوبرا وعابدين .

وأكد خلالها المحافظ بأنة من المقرر الانتهاء من هذة المرحلة كمشروع استرشادى لتطوير المنطقة بالكامل تشمل إعادة صيانة وطلاء واجهات العقارات المتميزة عمرانيًا ورفع الإعلانات من على جدرانها مع توحيد واجهات المحلات بشكل متميز يتماشى مع روح الشارع كذلك أرصفة ورصف وتشجير وأعمدة انارة جديدة خلال عشرة أيام.

وأشاد المحافظ بتعاون سكان المنطقة وأصحاب المحلات وترحيبهم بأعمال التطوير وقد راعت المحافظة تعريفهم بالمشروع ومشاركتهم بأرائهم فى أعمال التطوير ،مؤكدًا على ترحيب أصحاب المحلات بتخصيص المساحات اللازمة لهم أمام محلاتهم بنظام حق انتفاع شهرى والالتزام بها مع عدم التعدى على حق المشاة فى الأماكن المخصصة لهم.

وأضاف المحافظ بأن أعمال التطوير الجارية شملت حوالى 20 عقار متميز عمرانيا وأن القاهرة الخديوية تضم حوالى 350 عقار متميز ولذا سوف يتم إجراء عدد من الاجتماعات مع البنك المركزى واتحاد البنوك ورجال أعمال ،وكذلك مجلس الأعمال المصرى الأمريكى للتشاور حول إمكانية مساهماتهم لتوفير التمويل اللازم للإعادة وسط المدينة إلى رونقها القديم.

وأشاد المحافظ بأن التزام المحافظة لمنع انتظار السيارات على الجانبين تدريجيًا يأتى فى إطار خطة المحافظة لعودة الانضباط الى شوارع وسط المدينة وتحقيق السيولة المرورية بها مع التاكيد بأن المحافظة بالتنسيق مع المرور عملت على توفير الأماكن البديلة من خلال الجراجات المتعددة الطوابق كجراجات التحرير والبستان والعتبة والأوبرا، بالإضافة إلى عدد من الساحات الكبرى وليس من المنطق أن نسمح لمواطن بترك سيارتة فى الشارع طوال فترة عملة والتى يمكن أن تمتد لأكثر من 12 ساعة باحتلال الشارع والتسبب فى تعطيل حركة المرور.

كذلك قامت المحافظة بتوفير بدائل للسيارات الخاصة متمثلة في منظومة نقل عام متطور وحديث ويليق بمواطن القاهرة.

> رافق المحافظ في جولته في جولته اللواء محمد امين عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء عاطف عبد المنعم رئيس حي الأزبكية وم. سعيد البحر المشرف على مشروع تطوير القاهرة الخديوية وعدد من قيادات المحافظة.

وفي نفس السياق أشاد المحافظ بأعمال التطوير للجزيرة الوسطى بميدان التحرير والتي تقوم بها المحافظة هو تحسين وتجميل لقاعدة ساري العلم الذي يرمز لمصر كلها وبما يتناسب مع وجود العلم وما يليق بميدان التحرير وسمعته العالمية.