سبعون قتيلا منذ عاصفة الحزم على اليمن بينهم تسعة في انفجار مخزن أسلحة

تم اليوم سحب تسع جثث متفحمة من مخزن أسلحة للجيش في عدن بجنوب اليمن، ما رفع إلى أكثر من سبعين عدد القتلى في هذه المدينة خلال ثلاثة ايام، وفق ما أعلن مسؤول محلي، مشيرا إلى ضحايا آخرين محتملين.

وقال شهود ان انفجارات قوية هزت بعد ظهر السبت مخزن الاسلحة الذي كان قد اقتحمه لصوص.

وقال مدير دائرة الصحة في عدن الخضر الاصور “سحبنا حتى الان تسع جثث متفحمة وهناك بحسب معلوماتنا جثث اخرى داخل (المخزن) لم نتمكن من الوصول اليها جراء الانفجارات”.

والمخزن الواقع في قبو جبلي يعرف باسم “جبل الحديد” قرب ميناء عدن، يعود اصلا الى الجيش اليمني لكن جنوده فروا منه هذا الاسبوع بسبب الفوضى التي تسود عدن وهروب قادتهم.

وكان العديد من الاشخاص في جبل الحديد عند حدوث الانفجارات، بحسب شهود افادوا ان جثث لصوص كانت في المكان قبل الانفجارات.

وقال احد السكان “كان هناك العديد من الجثث في القبو. قتل لصوص بايدي آخرين لم يجدوا السلاح الذي يبحثون عنه”. وقال آخرون ان اللصوص قضوا مختنقين بغاز سام مصدره الذخيرة المخزنة فيما قتل آخرون طعنا.وتعذر التأكد من هذه المعلومات من السلطات.

وبمناى عن هذه الانفجارات، اوقعت المعارك في عدن خلال ثلاثة ايام 61 قتيلا و203 جرحى، بحسب حصلية جديدة ادلى بها الاصور.

وكان المصدر ذاته افاد سابقا عن مقتل 54 شخصا واصابة 187 آخرين في المعارك الدائرة منذ الخميس في المدينة بين اللجان الشعبية للاحياء وميليشيات الحوثيين.

وتدهور الوضع اثر مغادرة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس اليمن الى السعودية حيث تقود تحالفا عربيا يشن حملة عسكرية جوية على الحوثيين.