موجز أخبار محافظات مصر.. معلم يضرب تلميذ ابتدائى بالحذاء فى سوهاج

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أن مدرسا بمدرسة قاو غرب الابتدائية، التابعة لإدارة طما التعليمية، اعتدى بالضرب بالحذاء على تلميذ بالصف الثالث الابتدائى لضعف مستواه التعليمى.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط ملثمين ألقوا زجاجة بها ماء نار مركزة على وجه نقيب محامى كفر شكر السابق، عبدالرحمن جمال عبدالرحمن، 48 عامًا أثناء عودته من حضور مناسبة عائلية مساء أمس، تم نقل المجنى عليه للمستشفى فى حالة خطيرة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأطلق مجهولون النار على 3 أفراد شرطة، بينهم ملازم أول أثناء استقلالهم سيارة ملاكى خلال مهمة سرية بقرية الخطاطبة مركز السادات بالمنوفية، ما أسفر عن استشهاد الضابط وإصابة مخبر سرى بطلقات نارية بالصدر.

>وأحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، طبيبا بمستشفى سوهاج العام للتحقيق، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق بسبب رفضه استكمال علاج طفل مصاب بنزيف بالمخ، وأصرّ على مغادرته المستشفى.

وأصدرت المحاكمة التأديبية بالزقازيق، اليوم السبت، قرارها بعزل وكيل كلية أصول الدين من وظيفته وحرمانه من المعاش، ما تسبب فى استبعاده من الترشيح لمنصب عميد الكلية.

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق، قد تلقت بلاغًا من رئيس جامعة الأزهر فرع الزقازيق مقيد بالقضية رقم 367 لسنة 2013، ضد وكيل كلية أصول الدين الحالى بالجامعة، لاتهامه بسرقة نتائج علمية لأحد أساتذة قسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة ونسبه لنفسه، متعديا على الحق الأدبى للمؤلف، وكذا سفره للخارج عدة مرات دون حصوله على موافقة، مع تقاضيه مستحقاته المالية خلال فترة سفره دون وجه حق.

وإلى أهم الأخبار:

معلم يضرب تلميذ ابتدائى بالحذاء لضعف مستواه فى سوهاج

>

محافظ سوهاج يقرر إيقاف طبيب عن العمل لرفضه علاج طفل مصاب بنزيف فى المخ

>

ملثمون يلقون ماء نار على وجه نقيب محامى كفر شكر السابق

>

استشهاد ملازم أول وإصابة مخبر سرى برصاص مجهولين فى المنوفية

>

عزل وكيل كلية أصول الدين بـ"أزهر الزقازيق" من وظيفته لسرقته بحثا علميا

>

تسرب "غاز صب" إثر انقلاب سيارة محملة بـ60 طنا بطريق قفط

>

مميش: رفع 112 مليون متر مكعب رمال بمشروع القناة وانتهاء التكريك فى يوليو

>

محافظ جنوب سيناء: متفائل بعودة السياحة إلى شرم الشيخ بمعدلات قياسية

>

أخبار متعلقة:

موجز الاقتصاد.. 125 ألف أوقية ذهب مرحلة أولى من منجم "حمش"

>

موجز أخبار مصر للساعة1.. السيسى: نرحب بإنشاء قوة مشتركة لحماية المنطقة

>

موجز الصحافة المحلية: قمة الردع العربى تبدأ اليوم فى "شرم الشيخ"

>