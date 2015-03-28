أخبار مصر العاجلة.. إصابة 8 فى انفجار قنبلة بمحيط جامعة القاهرة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تغطية لحادث انفجار قنبلة بمحيط جامعة القاهرة، والذى أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 6 ضباط وأفراد أمن، ومتابعة لتحريات الأجهزة الأمنية للوصول إلى الجناة.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية شاملة لفعاليات القمة العربية فى شرم الشيخ، والتى شهدت تأييد رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية لعمليات "عاصفة الحزم"، ضد معاقل الحوثيين فى الأراضى اليمنية، والتى أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز استمرارها لحين عودة الشرعية والاستقرار فى اليمن.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع"، تغطية لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام القمة، والتى أكد خلالها موافقة مصر على مشروع قرار إنشاء القوات العربية المشتركة، داعيًا جموع القادة والزعماء العرب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الإرهاب والتطرف، ومواجهة مؤامرات الأطراف الخارجية، التى تحاول إثارة الأزمة فى الدول العربية.

كما تابع "اليوم السابع" كلمة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، والتى طالب خلالها الدول العربية، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية، باستمرار عمليات "عاصفة الحزم"، لحين تحقيق أهدافها واستعادة الاستقرار فى بلاده، متقدمًا بالشكر إلى جموع الدول، التى وقفت بجوار اليمن فى محنته، الأمر الذى رد عليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز فى كلمته بالتأكيد على استمرار العمليات، التى تشنها القوات السعودية ودول عربية أخرى، لحين استعادة الشرعية وردع جماعة الحوثيين المسلحة.

وفى تغطية لكلمة أمير قطر أمام القمة العربية، تابع "اليوم السابع" كلمة الشيخ تميم بن حمد، التى أكد خلالها إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفته رئيسًا للدورة الحالية للجامعة العربية بإصلاح الجامعة، حتى يرقى أداؤها إلى طموحات الشعوب العربية، واصفًا فى الوقت نفسه التنسيق بين الرئيس الأسبق لليمن على عبدالله صالح، والحوثيين، بمثابة خروج على الشرعية.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة :

محافظ الجيزة يزور مصابى تفجيرات جامعة القاهرة بمستشفى الشرطة بالعجوزة

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"الصحة": 8 مصابين فى انفجار قنبلة بمحيط جامعة القاهرة ولا وفيات

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تصفيق حاد بقاعة القمة العربية عقب ترديد السيسى "تحيا الأمة العربية"

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السيسى: هناك تدخلات خارجية تستغل ما أصاب اليمن لنشر عدائها فى المنطقة

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>الرئيس السيسى: مصر ترحب بإنشاء قوة عربية مشتركة

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السيسى: هناك أطراف خارجية تتدخل فى دول المنطقة لإثارة الأزمات

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>الأمين العام للأمم المتحدة: الرئيس السيسى قائد حكيم

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>مائدة غداء للرؤساء والملوك المشاركين بقمة شرم الشيخ على أنغام أم كلثوم

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>نجل محمد مرسى يصف أمير قطر بـ"الجرذ" لمشاركته فى القمة العربية

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>بالصور.. تقارب ملحوظ بين مصر وقطر بأروقة القمة العربية

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>وكالة الأنباء القطرية الرسمية تصف الرئيس السيسى بالأخ لتميم

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>أمير قطر لـ"السيسى": سيدى الرئيس أن الآوان لإصلاح الجامعة العربية

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>أمير قطر يثنى على جهود مصر الحثيثة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال

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>وزير الخارجية العراقى: موقفنا من ضرب الحوثيين فى اليمن لا علاقة له بإيران

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>الرئيس العراقى يدعو لإعادة أطراف النزاع فى اليمن إلى مائدة المفاوضات

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>الرئيس التونسى: ما يحدث فى ليبيا يثير قلقنا.. والإرهاب يهدد أمن شعوبنا(تحديث)

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>ضاحى خلفان: إذا لم يجمعنا تهديد الإيرانيين باحتلال الكعبة فماذا يجمعنا؟

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إصابة نجل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح فى قصف "عاصفة الحزم"

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>الرئيس اليمنى يدعو لاستمرار "عاصفة الحزم" حتى استسلام الحوثيين

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>خادم الحرمين: "عاصفة الحزم" مستمرة حتى عودة الأمن لليمن

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>الرئيس اليمنى يغادر مصر على متن طائرة الملك سلمان

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>فايزة ابو النجا: الاتفاق على آليات القوة المشتركة خلال شهر

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>غدا.. محلب يتوجه إلى أثيوبيا للمشاركة فى قمة الكوميسا 30 مارس

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>البرلمان التركى يوافق على منح ميزانية سرية لأردوغان

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>المؤبد لـ"الشبينى" واثنين من ضباط الموساد فى قضية "الغواصات الألمانية"

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موجز أخبار محافظات مصر.. معلم يضرب تلميذ ابتدائى بالحذاء فى سوهاج

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موجز أخبار مصر للساعة6.. العرب يجتمعون على دعم اليمن فى قمة شرم الشيخ

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موجز الصحافة العالمية..مسئولون أمريكيون: إيران تدعم الحوثيين بأسلحة متطورة

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موجز أخبار مصر للساعة1.. السيسى: نرحب بإنشاء قوة مشتركة لحماية المنطقة