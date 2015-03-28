آلام والتهابات المفاصل ترفع خطر الوفاة المبكرة لدى النساء

• هشاشة العظام وآلام الركبة السبب فى الوفاة المبكرة

• التهابات المفاصل ترفع من خطر الإصابة بامراض القلب

أشارت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون بريطانيون، إلى أن التهاب المفاصل المؤلم خاصةٍ الذى يصيب الركبة يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة خاصة لدى النساء.>ووجد الباحثون فى معرض أبحاثهم، خلال تحليل بيانات أكثر من 1000 امرأة من سن 22 عامًا حتى 40 عامًا، إلى أن النساء اللاتى يعانين من هشاشة العظام وآلام الركبة، هن عرضة بنسبة 50% للموت المبكر.>وأوضح الباحثون أن النساء اللاتى يعانين من التهاب وآلام المفاصل خاصة الركبة هن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهذا يجعلهن أكثر عرضة للموت المبكر.

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور ستيفان كلوزيك من مركز البحوث فى جامعة أكسفورد البريطانية، إن النساء اللاتى يعانين من التهاب مفاصل اليد أو أى مكان آخر بغض النظر عن مفاصل الركبة هن أقل عرضة للموت المبكر.

وأضاف الباحثون أن النساء اللاتى يعانين من التهاب وخشونة الركبة الأقل ميلاً لممارسة الرياضة والمشى، لذلك ترتفع لديهن فرص الإصابة بالسمنة ويترتب على ذلك ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، ويكن الأكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة.

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