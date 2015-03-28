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محافظ الإسماعيلية يناقش المخطط العام لإنشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر

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محافظ الإسماعيلية يناقش المخطط العام لإنشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر محافظ الإسماعيلية يناقش المخطط العام لإنشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر
عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، مؤتمرا لاستعراض ومناقشة دراسة تقييم المشروع الجديد لإنشاء مصنع مجمع لإنتاج سكر البنجر بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بنظام حق الانتفاع، والمزمع إنشاؤه بالمنطقة من خلال مجموعة من المستثمرين والمقترح إقامته على مساحة إجمالية قدرها 150 فدانًا بتكلفة استثمارية تصل لنحو2.3 مليار جنيه ويوفر نحو عشرة آلاف فرصة عمل جديدة لأبناء المنطقة منها ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وسبعة آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وذلك فى إطار خطة الدولة لتنفيذ المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء، وبالتزامن مع العمل فى إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة..
>ويشمل المشروع إقامة مصنع لإنتاج العلف الحيوانى بطاقة 70 ألف طن علف سنويا و70 ألف طن من المولاس، بالإضافة إلى عدد من الصناعات التكميلية للمشروع.

وخلال المؤتمر أستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى للمخطط العام للمشروع واستعراض لكافة محاور العمل والإجراءات التنفيذية، وأكد على ممثلى الشركة من المستثمرين الذين تقدموا بدراسات الجدوى الاقتصادية وطلب الموافقة على السير فى الإجراءات التنفيذية، مؤكدا على ضرورة قيام القائمين على هذا المشروع بسرعة إنهاء إجراءات الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من جميع الجهات والهيئات المعنية وتحديد البرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة حتى البدء فى التنفيذ بشكل جاد.

حضر المؤتمر رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممدوح خفاجة، مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق وعربى مجاهد نقيب فلاحى الإسماعيلية، ومديرو العموم لقطاعات الزراعة وشؤون البيئة والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية ومكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.

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