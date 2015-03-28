أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية الصحة ببنى سويف توضح أسباب غلق 24 منشأة صحية

Google+ Print
مديرية الصحة ببنى سويف توضح أسباب غلق 24 منشأة صحية مديرية الصحة ببنى سويف توضح أسباب غلق 24 منشأة صحية
بعد حملات تفتيش على المنشآت الصحية ببنى سويف خلال الفترة الماضية، كشف تقرير أرسله الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف، إلى المحافظ عن أسباب إصدار الدكتور ممدوح الهادى، مدير الإدارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة قرارات غلق لمستشفيين وإنذار ثالث، وغلق 24 عيادة ومركز بصريات ومعمل تحاليل ومركز أشعة فى مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف.

أجهزة متابعة المرض


>وأكد التقرير أن المتابعة والتفتيش على 3 مستشفيات خاصة بمركز الفشن أسفرت عن عدم وجود أجهزة داخل غرف العمليات والعناية والإفاقه منها جهاز صدمات، وقياس غازات فى الدم و"مونيتور" لمتابعة حالة المرضى أثناء إجراء العمليات فى مستشفيى الحكمة والفيروز، أما مستشفى الدكتور سعيد الفيومى فتم توجيه إنذار إلى إدارتها بالإغلاق، نظرا لعدم التزامها بالاشتراطات والاعتماد على أجهزة غير مطابقة للمواصفات فى إجراء العمليات.

منشآت صحية تعمل بدون ترخيص


>وأوضح مدير العلاج الحر ببنى سويف، أن هناك أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة فقط، ولكنهم يجرون عمليات جراحية داخل عياداتهم الخاصة فى مخالفة للقانون، وفى ظل عدم وجود غرف عمليات مجهزة من بينهم الدكتور "سيف. ع"، الذى عُثِرَ فى عيادته على أدوية تخص وزارة الصحة ممنوع تداولها، أما مراكز الأشعة فلا يوجد به أطباء متخصصون فى إجراء الأشعة بأنواعها خاصة المقطعية، حيث تعتمد تلك المراكز على فنى الأشعة فى إجرائها وكتابة التقارير، مما يعرض حياة المرضى للخطر.

الاتجار بالدم


>كما جاء بالتقرير أن مراكز البصريات لا يديرها فنى بصريات وتعتمد على موظفين ليس لهم علاقة بالمهنة، ومعامل تحاليل "تحت السلم" وليس بها أجهزة سحب، بالإضافة إلى وجود أكياس دم على مسافة من المنازل، مما يشير إلى وجود معامل سرية غير قانونية تمارس الاتجار بالدماء.

موضوعات متعلقة..


>إغلاق 24 منشأة صحية بالفشن وإحالة صاحب عيادة للنيابة بسبب الإهمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365