قطع مياه الشرب عن كوم أمبو بعد العثور على كميات من الجير المطفئ فيها

أكد رئيس مرفق مياه الشرب فى كوم أمبو الدكتور إبراهيم على، أن واقعة قطع مياه الشرب عن مدينة كوم أمبو وسط أسوان أمس جاءت كإجراء احترازى، عقب العثور على كميات من الجير المطفئ الناتج عن مصنع سكر كوم أمبو على ترعة "كاسل" أحد مغذيات خطوط مياه الشرب بالمدينة .

وأشار رئيس مرفق مياه الشرب بكوم أمبو - فى تصريح له اليوم - إلى أنه بمجرد اكتشاف الواقعة وسقوط كميات من الجير فى ترعة "كاسل" تم على الفور قطع المياه عن المدينة بالكامل، كموقف احترازى، خشية حدوث أى تلوث للمياه، كما تم إخطار الإدارة العامة لمياه الشرب بأسوان، التى وجهت إلى قطع مأخذ المياه من ترعة "كاسل" مع أخذ عينة من المياه وتحليلها؛ لبيان مدى تعرضها للتلوث.

من جهتها، حررت الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو، محضرا بيئيا لمصنع السكر بالمدينة، لمسئوليته الكاملة عن الواقعة، وتسببه فى انقطاع مياه الشرب عن الأهالى.