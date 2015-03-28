محافظ القليوبية يعتمد 8 ملايين جنيه لإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار

اعتمد محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، مبلغ 8 ملايين جنيه لإنشاء بالوعات على جانبى الطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة بميدان المؤسسة وشارع أحمد عرابى ومدينة بنها.>وقال المحافظ -فى تصريح صحفى اليوم "السبت"- إن الإنشاءات تسعى لاستيعاب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى لميادين وشوارع المحافظة.

وأشار عبد الظاهر إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لمكافحة الفساد، تكون مهمتها جمع البيانات وتقييمها، وتحديد آثارها السلبية، وإعداد تقرير نصف شهرى عن مشاكل المحافظة، لافتًا إلى أن اللجنة تهدف أيضًا إلى مواجهة المفهوم الواسع للفساد، والمشتمل على جرائم متعددة، مثل الرشوة بأنواعها والشراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام سواء بالاختلاس أو التبديد، أو إساءة الاستعمال، أو غسيل الأموال، أو التزوير وتزييف العمل والغش التجارى.