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أمن السويس يضبط سيارة محملة بـ30 طن مواد بترولية مسروقة

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أمن السويس يضبط سيارة محملة بـ30 طن مواد بترولية مسروقة أمن السويس يضبط سيارة محملة بـ30 طن مواد بترولية مسروقة
نجحت قوات تأمين طريق القاهرة - السويس الصحراوى بدائرة قسم فيصل بالسويس، فى ضبط سيارة محملة بـ30 طنا من المواد البترولية المدعمة بعد سرقتها من إحدى شركات البترول، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط الجناة.

كانت القوات المعينة لتأمين الطريق، تمكنت من ضبط سيارة (فنطاس) يستقلها بعض الأعراب محملة (بكمية من المواد البترولية المدعمة وزنت 30 طنا)، وتبين سرقتها من إحدى شركات البترول عن طريق كسر أحد المحابس بالشركة، حيث تخلى الجناة عن السيارة بحمولتها وفروا إلى المنطقة الجبلية المتاخمة للطريق ..تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة .

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مصر 365