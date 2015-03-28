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القبض على فلاحين بحوزتهما بنادق آلية وخرطوش وكمية من الذخيرة بالمنيا

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القبض على فلاحين بحوزتهما بنادق آلية وخرطوش وكمية من الذخيرة بالمنيا القبض على فلاحين بحوزتهما بنادق آلية وخرطوش وكمية من الذخيرة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع فرع الأمن العام بملوى من ضبط فلاحين بحوزتهما 5 بنادق بينها بندقية إسرائيلى وعدد كبير من الطلقات النارية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد بأنه بناء على معلومات مسبقة أكدتها تحريات ضباط ووحدة مباحث مركز شرطة ملوى تؤكد قيام "أبو العزايم.م" 33 سنة فلاح وسبق اتهامه فى 2 قضية آخرهما رقم 884 لسنة 2011 إدارى قسم ملوى و"أحمد.م" 34 سنة فلاح بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية ضمت ضباط فرع البحث الجنائى وبالتنسيق مع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما 2 بندقية آلية إسرائيلى و4 بنادق خرطوش ورشاش وفرد رصاص محلى و5 خزائن لبندقية آلية و12 خزينة لبندقية إسرائيلى و1400 طلقة جرينوف و1600 طلقة متنوعة بمخزن سرى، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للأسلحة والذخائر المضبوطة بقصد الاتجار.

جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365