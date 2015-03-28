السجن عامين لطبيب بالشرقية تسبب فى تلف خلايا مخ سيدة أثناء الولادة

عاقب محكمة جنح الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، برئاسة المستشار أمير المؤمنين، وسكرتاريته هشام محمد، طبيب تخدير بمستشفى القنايات العام بالسجن عامين مع الشغل وكفالة 200 جنيه، لتسببه فى إحداث عاهة مستديمة لسيدة أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية بالمستشفى.

ترجع أحداث القضية رقم 222 لسنة 2015 جنح قسم القنايات، عندما تلقى اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، يفيد بلاغا من "باسم عزت إبراهيم" زوج المجنى عليها "أميرة م م" 28 سنة ربة منزل حاصلة على ليسانس برقم 23 لـ4 لسنة 2014 لمستشفى القنايات العام، وذلك لإجراء عملية ولادة قيصرية، ودخلت المجنى عليها غرفة العمليات وتمت الولادة وخرج الجنين بصحة جيدة، وتم تحويل المجنى عليها بعد الولادة مباشرة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى بقسم العناية المركزة، واتهم زوج المجنى عليها طبيب التخدير بالمستشفى بالإهمال الطبى.

وتبين من التحريات قيام الطبيب "أحمد إ إ" طبيب تخدير بمستشفى القنايات العام، بإعطاء المجنى عليها جرعة تخدير زائدة، ما تسبب لها فى دخولها فى غيبوبة، تسببت لها فى إحداث عاهة مستديمة بنسة 100%، وأدت إلى تلف خلايا المخ عندها وخلل العضل وعدم الاستجابة للأمور الصوتية سواء بالفعل أول اللفظ.