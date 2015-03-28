ننشر نص قرار الاستئناف بوقف المستشار زكريا أحمد عبد العزيز عن العمل

حصل "اليوم السابع" على قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، بوقف المستشار زكريا أحمد عبد العزيز، الرئيس بالمحكمة، ورئيس نادى القضاة الأسبق عن العمل، إعمالاً لقرار قاضى التحقيق بإحالته للصلاحية بعد اتهامه بالاشتغال بالسياسة والتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر فى مارس 2011.

جاء فى القرار رقم 52 لسنة 2015 ويحمل فى أعلاه اسم "القاضى أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف": بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية للمحكمة بتاريخ 25 سبتمبر 2014 وبعد الاطلاع على كتاب القاضى رئيس مجلس التأديب والصلاحية رقم 7 سرى بتاريخ 23 مارس 2015.

قررنا أولاً: اعتبار القاضى زكريا أحمد عبد العزيز مصطفى الرئيس بالمحكمة فى إجازة حتمية وذلك حتى الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015 والمقيدة برقم 9 لسنة 9 ق صلاحية وذلك إعمالاً لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

وأضاف: "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى قضاة المكتب الفنى تنفيذ هذا القرار، ويحمل القرار فى أسفله توقيع المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة".

وقال على طه محامى المستشار زكريا عبد العزيز، إنهم قرروا عمل مؤتمر صحفى مطلع الأسبوع المقبل وعقب انتهاء القمة العربية بعنوان إنقاذ العدالة حيث تبين لهم أن معظم القرارات الخاصة بأمن ومستقبل العدالة يتم إصدارها أثناء انشغال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمرات أو أن يكون خارج مصر.