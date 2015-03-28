تجديد حبس ضابط شرطة متهم بالشروع فى سرقة سيارة بالمنصورة

جدد قاضى المعارضات، اليوم السبت، حبس الملازم أول "محمد. ع" من قوة مركز شرطة الكردى بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة الشروع فى سرقة سيارة مواطن بالمنصورة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ترجع أحداث القضية إلى شهر مارس من العام الماضى عندما تعرض أحد المواطنين للخطف فى المنصورة أثناء توجهه لاستقلال سيارته حيث تصادف وجود الضابط بالمكان واستعان بونش المرور وادعى أن السيارة ملكه وتعطلت منه فى محاولة للاستيلاء عليها بعد خطف مالكها.
وأكدت تحريات صحة الواقعة وشروع الضابط فى سرقة السيارة فاتخذت الأجهزة الأمنية وقتها إجراءاتها ضده وإيقافه عن العمل.