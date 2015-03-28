تجديد حبس ضابط شرطة متهم بالشروع فى سرقة سيارة بالمنصورة

جدد قاضى المعارضات، اليوم السبت، حبس الملازم أول "محمد. ع" من قوة مركز شرطة الكردى بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة الشروع فى سرقة سيارة مواطن بالمنصورة.

ترجع أحداث القضية إلى شهر مارس من العام الماضى عندما تعرض أحد المواطنين للخطف فى المنصورة أثناء توجهه لاستقلال سيارته حيث تصادف وجود الضابط بالمكان واستعان بونش المرور وادعى أن السيارة ملكه وتعطلت منه فى محاولة للاستيلاء عليها بعد خطف مالكها.

وأكدت تحريات صحة الواقعة وشروع الضابط فى سرقة السيارة فاتخذت الأجهزة الأمنية وقتها إجراءاتها ضده وإيقافه عن العمل.