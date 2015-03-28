النائب العام يحيل بلاغ يتهم رئيس جامعة 6 أكتوبر بالتزوير إلى النيابة

أحال النائب العام المستشار هشام بركات بلاغ قدمه الدكتور مصطفى إبراهيم نيوتن، واتهم فيه رئيس جامعة 6 أكتوبر بتزوير عقد رسمى واستخدامه، لفصله تعسفياً من وظيفته إلى نيابة قسم أول أكتوبر لبدء التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان الدكتور مصطفى إبرهيم اتهم فى البلاغ رقم 4001 عرائض النائب العام لسنة 2015 رئيس جامعة 6 أكتوبر بتزوير عقد رسمى وأستخدامه أمام جهة رسمية"التأمينات الاجتماعية" لفصله من وظيفته دون عرضه على مجلس تأديبى بجانب استخراج استمارة 6 له دون توقيعه وطالب البلاغ بالتحقيق مع رئيس الجامعة والممثل القانونى لوزير التعليم العالى.