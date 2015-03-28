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النائب العام يحيل بلاغ يتهم رئيس جامعة 6 أكتوبر بالتزوير إلى النيابة

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النائب العام يحيل بلاغ يتهم رئيس جامعة 6 أكتوبر بالتزوير إلى النيابة النائب العام يحيل بلاغ يتهم رئيس جامعة 6 أكتوبر بالتزوير إلى النيابة
أحال النائب العام المستشار هشام بركات بلاغ قدمه الدكتور مصطفى إبراهيم نيوتن، واتهم فيه رئيس جامعة 6 أكتوبر بتزوير عقد رسمى واستخدامه، لفصله تعسفياً من وظيفته إلى نيابة قسم أول أكتوبر لبدء التحقيق.

كان الدكتور مصطفى إبرهيم اتهم فى البلاغ رقم 4001 عرائض النائب العام لسنة 2015 رئيس جامعة 6 أكتوبر بتزوير عقد رسمى وأستخدامه أمام جهة رسمية"التأمينات الاجتماعية" لفصله من وظيفته دون عرضه على مجلس تأديبى بجانب استخراج استمارة 6 له دون توقيعه وطالب البلاغ بالتحقيق مع رئيس الجامعة والممثل القانونى لوزير التعليم العالى.

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مصر 365