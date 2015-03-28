مصرع عاملين دهستهما آلة لحصد بطاطس فى شرق العوينات بالوادى الجديد

لقى عاملان مصرعهما تحت عجلات آلة حصد البطاطس بإحدى مزارع منطقة شرق العوينات بالوادى الجديد، أثناء عملهما فى جمع محصول البطاطس.

ونُقِلَ جثمانى العاملين إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى، وتم تحرير محضر بالحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وكان قد ورد إخطارًا للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوصول جثتين لشابين من العمال بمنطقة شرق العوينات، إثر اصطدام آلة حصد البطاطس بهما ودهستهما أثناء العمل بموسم حصاد البطاطس، وتبين أن الشابين هما على عادل حسن 20 سنة، وحسن أنور حسن 16 سنة، من محافظة سوهاج، وأصيبا بكسور، وجروح قاتلة، نتيجة التصادم بالأسلحة الحادة للآلة وتم تحرير محضر بالحادث وتمت إحالته إلى النيابة العامة.