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مصدر سعودى لـ"CNN": الرياض تهيئ أسطولا من المروحيات الهجومية لضرب الحوثيين(تحديث)

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مصدر سعودى لـ"CNN": الرياض تهيئ أسطولا من المروحيات الهجومية لضرب الحوثيين(تحديث) مصدر سعودى لـ"CNN": الرياض تهيئ أسطولا من المروحيات الهجومية لضرب الحوثيين(تحديث)
قال مصدر سعودى، إن المملكة العربية ، تهيئ أسطولا من المروحيات الهجومية لتوجيه ضربة للتجمعات الحوثية داخل الأراضى اليمنية، التى بدأت بالتشكل شمال اليمن قرب الحدود مع المملكة.

وأكد المصدر حسبما أفادت "CNN" ، أن عمليات "عاصفة الحزم" التى تقودها السعودية بمشاركة 10 دول منها والسودان، ضد الحوثيين فى اليمن تمكنت من تدمير عدد من الأهداف العسكرية الأساسية داخل اليمن، موضحا أن هناك احتمالا لإعلان كبير سيكشف عنه خلال مؤتمر القمة العربية المنعقد بشرم الشيخ اليوم السبت.

وأضاف المصدر السعودى، أن الغارات الجوية دمرت كل قدرات الدفاع الجوى الأساسية التى يسيطر عليها الحوثيين، إلى جانب تدمير كل البنايات العسكرية التى تحيط بالعاصمة اليمنية صنعاء.
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من جهة أخرى، غادرت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية مطار صنعاء، متجهة إلى إثيوبيا وجيبوتى، وستظل هذه الطائرات هناك لحين هدوء الأوضاع فى صنعاء.

وقد أقلت الطائرات اليمنية حوالى 200 من موظفى منظمات الأمم المتحدة العاملين فى اليمن وبعض الشركات الأجنبية.

وذكرت مصادر يمينة أن عملية إجلاء موظفى الأمم المتحدة والشركات الأجنبية جاءت بعد اتصالات مكثفة للأمم المتحدة مع السلطات السعودية، التى تقود العمليات العسكرية فى اليمن والسلطات فى اليمن، وكان قد تم تحديد مواعيد سابقة لذلك.
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مصر 365

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